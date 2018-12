gefunden bei ALLERGONEWS am 13.12.2018 um 02:00 Uhr

Der Schweregrad atropher Aknenarben war sechs Monate nach der Behandlung mit topischem Tazaroten-Gel bei guter Verträglichkeit in gleichem Maße verbessert wie nach Microneedling. Lesen Sie weiter auf: Tazaroten vs Dermaroller: Bei atrophen Aknenarben hilft Gel so gut Microneedling Quelle: Ärzte Zeitung | Hautkrankheiten Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

weiterlesen »