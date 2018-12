gefunden bei ALLERGONEWS am 19.12.2018 um 10:00 Uhr

Sauerstofftankstellen für COPD-Patienten in Österreichs Apotheken: Das erfolgreiche Projekt ist nun in 39 Apotheken in ganz Österreich verfügbar. Österreichweit leiden 400.000 Menschen an der tückischen Lungenkrankheit COPD. Die Weltgesundheitsorganisation erwartet, dass die COPD bis zum Jahr 2030 die dritthäufigste Todesursache sein wird. Viele Patienten brauchen zum Atmen medizinischen Sauerstoff, der aus mobilen Tanks über die [...] .../Auszug

