gefunden bei ALLERGONEWS am 17.12.2018 um 09:00 Uhr

Am Neujahrstag erreicht die Feinstaubbelastung in Deutschland Spitzenwerte. Sie macht fast einen Fünftel der jährlichen Gesamtmenge durch den Straßenverkehr aus, teilt die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) mit. Lesen Sie weiter auf: Pneumologen warnen: 5000 Tonnen Feinstaub in der Silvesternacht Quelle: Ärzte Zeitung | Asthma/COPD Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

