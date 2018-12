Nicht-invasive Beatmung mit Lippenbremse bei COPD

gefunden bei ALLERGONEWS am 17.12.2018 um 09:19 Uhr

Deutsche Forschende haben ein nichtinvasives Beatmungsgerät entwickelt, das mit einer integrierten Lippenbremsenbeatmung arbeitet. So sollen COPD-Patienten auch in der Nacht von den entblähenden Effekten der Lippenbremse profitieren. In einer klinischen Studie wird das Gerät momentan an mehreren deutschen Standorten getestet. Die sogenannte dosierte Lippenbremse ist eine besondere Atemtechnik. Sie hilft Sekret zu lösen, tiefe Lungenbereiche zu [...] .../Auszug

weiterlesen »