gefunden bei ALLERGONEWS am 13.12.2018 um 05:42 Uhr

Die Reise beginnt schon sehr früh in Richtung Autonomie… Grenzerfahrungen gehören zum Leben, wie die Luft zum Atmen…Was würden Sie tun, wenn Sie das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden? Oder was würden Sie tun, wenn Sie einen Weg gegangen sind, der Ihnen weitergeholfen hat und der für enorme Entspannung in Ihrem Leben gesorgt hat? [...] .../Auszug

weiterlesen »