gefunden bei ALLERGONEWS am 17.12.2018 um 09:14 Uhr

DGP – Nicht nur Entzündungsprozesse spielen bei Asthma eine Rolle. Es kommt auch zu einer Veränderung der Gewebe in den Atemwegen durch Umbauprozesse. Dagegen könnte vielleicht ein Wirkstoff aus einer Pfingstrosenart helfen, hoffen chinesische Forscher. Die Atemwege werden von glatter Muskulatur gebildet. Diese Muskulatur kann sich zusammenziehen und die Atemwege so verengen, was bei Asthma [...] .../Auszug

weiterlesen »