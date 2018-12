gefunden bei ALLERGONEWS am 21.12.2018 um 12:00 Uhr

A team of investigators has identified a connection between mucus in the small airways and pulmonary fibrosis. Lesen Sie weiter auf: Experimental findings support a connection between mucins in the lung and pulmonary fibrosis Quelle: ScienceDaily | COPD Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »