gefunden bei ALLERGONEWS am 11.12.2018 um 17:00 Uhr

Seit Beginn des Jahres wurden in England ungefähr 830 Masern-Erkrankungen gemeldet, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Besonders betroffen war auch die Hauptstadt London. Seit Anfang Oktober gibt es dort erneut einen Cluster in einer Gemeinde orthodoxer Juden. Lesen Sie weiter auf: CRM: Vermehrt Masernfälle in Großbritannien Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte [...] .../Auszug

weiterlesen »