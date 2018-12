Computergestützte Dermoskopie: Lediglich von geringer Sensitivität

gefunden bei ALLERGONEWS am 03.12.2018 um 10:14 Uhr

Neue computergestützte Verfahren helfen Dermatologen bei der Früherkennung maligner Melanome und erweitern die diagnostischen Möglichkeiten. Die digitale dermatoskopische Analyse pigmentierter Läsionen der Haut hat über die Jahre zunehmend an Popularität gewonnen, obwohl, so die Autoren einer kürzlich im „Journal of the American Academy of Dermatology“ veröffentlichten Studie, der klinische Nutzwert bislang nicht eindeutig sei. Unverzerrte [...] .../Auszug

weiterlesen »