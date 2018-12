Chronische Rhinitis hat Einfluss auf Krankenhausneueinweisungen wegen Asthma und COPD

gefunden bei ALLERGONEWS am 17.12.2018 um 09:17 Uhr

Patienten, die wegen Asthma oder einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) in ein Krankenhaus eingeliefert werden, haben ein höheres Risiko, innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Entlassung wieder in stationäre Behandlung zu kommen, wenn sie ebenfalls an einer chronischen Rhinitis leiden. Das berichten US-amerikanische Forscher. Für die Studie wurden 4754 Asthmapatienten und 2176 COPD-Patienten an der Klinik [...] .../Auszug

