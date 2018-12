Betroffene teilen Erfahrungen und geben Depression eine Stimme – nutzergenerierte Website gestartet

gefunden bei ALLERGONEWS am 18.12.2018 um 02:00 Uhr

Eine interaktive und multimediale Aufklärungs-Webseite über Depression ist neu an den Start gegangen. Auf der Seite können Betroffene und Angehörige in eigenen Beiträgen über ihre Erfahrungen mit Depression berichten und der Erkrankung so eine Stimme geben. Die Betroffenen können für die Website schriftliche Erfahrungsberichte oder Audio- und Video-Dateien einreichen. Lesen Sie weiter auf: Betroffene teilen [...] .../Auszug

weiterlesen »