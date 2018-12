gefunden bei ALLERGONEWS am 14.12.2018 um 13:00 Uhr

Hergestellt für die Benutzung mit AmazonBasics und den meisten BRITA Wasserfilterkannen! Die AmazonBasics Wasserfilterkartuschen filtern herkömmliches Kranwasser und erzeugen sauberes, besser schmeckendes Wasser zum Trinken, Kochen oder zur Nutzung in elektrischen Haushaltsgeräten. 4-Schritte-Prozess Bereiten Sie die Kartuschen mit 4 einfach Schritten vor. Die Kartuschen in kaltes Wasser eintauchen und für 10 Sekunden hin und her [...] .../Auszug

weiterlesen »