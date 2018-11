gefunden bei Wechsel erforderlich! am 18.11.2018 um 13:25 Uhr

„Sie kennen mich, oder?“ fragt mich der Mann, der am Samstag frühmorgens als erstes in der Apotheke steht. Ja, tu ich – er ist ein Stammkunde, der unregelmässig im Abstand von... Besuche meinen Blog für den vollen Text oder folge dem Blog via diesem feed: https://pharmama.ch/feed/

weiterlesen »