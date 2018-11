gefunden bei ALLERGONEWS am 30.11.2018 um 07:03 Uhr

Winterallergie, welche Allergien treten im Winter auf? In der kalten Jahreszeit treten die sogenannten Winterallergien besonders häufig auf, die bekannteste Winterallgie ist sicherlich die Milbenallergie. Es gibt aber auch andere Allergien welche im Winter besonders häufig vorkommen. Allergien treten in Deutschland generell immer häufiger auf, man geht davon aus das mittlerweile jeder dritte Bürger in [...] .../Auszug

weiterlesen »