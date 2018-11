gefunden bei ALLERGONEWS am 02.11.2018 um 19:00 Uhr

Skin redness is often harmless, but can sometimes be a symptom of another condition. Possible causes of red skin include burns, infections, and allergic reactions. Learn more here. Lesen Sie weiter auf: What can cause red skin? Quelle: Medical News Today | Allergy Titelbild/Grafik by Medical News Today | Healthline Media UK Ltd. .../Auszug

weiterlesen »