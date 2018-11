Warum manche Kinder seltener an Neurodermitis erkranken

gefunden bei ALLERGONEWS am 25.11.2018 um 12:00 Uhr

Forscher konnten in aktuellen Studien eindrucksvoll nachweisen, dass Kinder seltener an Neurodermitis erkranken, wenn im häuslichen Umfeld auch Nutztiere und Katzen leben. Kinder erkranken seltener an Neurodermitis und sind besser geschützt, wenn im häuslichen Umfeld auch Nutztiere und Katzen leben. Schließlich konnten in den letzten Jahren Wissenschaftler diese alte Hypothese eindeutig in internationalen Untersuchungen nachweisen. Speziell Kleinkinder bis zum [...] .../Auszug

