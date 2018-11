Wahnsinnswoche 2018:47

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 23.11.2018 um 14:15 Uhr

In dieser Woche 180 Patientenkontakte und 9 Terminausfälle. Bis auf Weiteres habe ich erst in 10-12 Wochen wieder Termine frei. Nächste Woche bin ich nicht in der Praxis, weil ich den DGPPN-Kongress besuche. Das Klinikum Fürstenfeldbruck in Bayern muss seit einer Woche ohne Computer auskommen, nachdem offenbar ein per Mail empfangener Trojaner die IT-Systeme infiziert hat. We talk often about the role of genetics in shaping our character. Human suffering does not exist in a vacuum. I

weiterlesen »