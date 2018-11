Übertriebene Sauberkeit schadet Kindern

gefunden bei ALLERGONEWS am 12.11.2018 um 10:00 Uhr

Übertriebene Sauberkeit schadet laut Experten den Kindern. Verschiedene Umwelteinflüssen wie spielen am Bauernhof können präventiv gegen Allergien helfen. Zahlreiche Experten vermuten, dass Kinder, die ihre ersten Lebensjahre in ­sehr sauberen, nahezu sterilen Wohnungen aufwachsen, ­ein beträchtlich höheres Risiko haben, eine Allergie zu entwickeln. So konnte mehrfach gezeigt werden, dass das Immunsystem eines Kindes ­eine natürliche Menge an Bakterien und ­Viren benötigt. [...

