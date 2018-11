gefunden bei ALLERGONEWS am 06.11.2018 um 11:00 Uhr

A clinical trial has shown eating fish such as salmon, trout and sardines as part of a healthy diet can reduce asthma symptoms in children. Lesen Sie weiter auf: Trial finds diet rich in fish helps fight asthma Quelle: ScienceDaily | Asthma Titelbild/Grafik by ScienceDaily News .../Auszug

weiterlesen »