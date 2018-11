gefunden bei ALLERGONEWS am 08.11.2018 um 02:00 Uhr

Real-Life-Daten aus deutschen Arztpraxen und Kliniken zeigen: Die Wirksamkeit von Secukinumab bei mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis ist ähnlich gut wie in den klinischen Phase-III-Studien. Lesen Sie weiter auf: Plaque-Psoriasis: Secukinumab bewährt sich in der Praxis Quelle: Ärzte Zeitung | Hautkrankheiten Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

