Neue Erkenntnisse zu Pemphigus vulgaris

gefunden bei ALLERGONEWS am 04.11.2018 um 12:00 Uhr

Körpereigene Antikörper greifen bei Pemphigus vulgaris knopfartige Strukturen an, sodass der Zusammenhalt von Hautzellen und Zellen der Schleimhäute verloren geht. Forscher haben neue Regulatoren der sogenannten Zelladhäsion – der Bindung von Zellen an andere Zellen – in der Haut entdeckt und somit neue Erkenntnisse über die molekularpathologischen Vorgänge der hautablösenden Autoimmunerkrankung Pemphigus vulgaris gewonnen. Pemphigus vulgaris (PV) Desmosomen sind [...] .../Aus

