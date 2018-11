gefunden bei ALLERGONEWS am 18.11.2018 um 12:00 Uhr

Botulinumtoxin direkt in den Muskel eingespritzt glättet die »Zornesfalte« in der Stirnmitte, weiters quere Stirnfalten sowie kleine Falten um die Augen. Das starke Nervengift Botulinumtoxin zeigt in stark verdünnter Form verschiedene positive medizinische Effekte. Die Substanz lässt Muskeln für eine bestimmte Zeit erschlaffen. Dabei blockiert Botulinumtoxin die Übertragung vom ansteuernden Nerv auf den zugehörigen Muskel. Auch [...] .../Auszug

weiterlesen »