gefunden bei ALLERGONEWS am 14.11.2018 um 12:00 Uhr

Autoimmune diseases such as psoriasis, lupus and rheumatoid arthritis more than double the risk of cardiovascular disease. A new study shows that immune cells that arise during autoimmune disease cause cholesterol to become trapped inside blood vessels. Lesen Sie weiter auf: Link between autoimmune, heart disease explained in mice Quelle: ScienceDaily | Psoriasis Titelbild/Grafik by [...] .../Auszug

