IgG4-assoziierte Erkrankung – eine entzündliche Multiorganerkrankung

gefunden bei ALLERGONEWS am 24.11.2018 um 10:00 Uhr

Eine IgG4-assoziierte Erkrankung kann Entzündungen und Schwellungen an unterschiedlichen Organen und dementsprechend vielfältige Symptomen hervorrufen. Eine so genannten IgG4-assoziierte Erkrankung tritt an an verschiedenen Organen auf. Bedauerlicherweise beobachten Ärzte und andere Experten auch zunehmend häufiger diese entzündliche Multiorganerkrankung. Angelehnt daran verursacht eine IgG4-assoziierte Erkrankung Entzündungen und Schwellungen an ganz unterschiedlichen Organen. Jedoch

weiterlesen »