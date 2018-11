gefunden bei ALLERGONEWS am 14.11.2018 um 13:14 Uhr

Die heimischen Betten können äußerlich noch so einladend wirken, im inneren sieht es meist nicht so schön aus! Auf und vor allem in Matratzen sammeln sich Milben und scheiden Milbenkot aus, welcher bei vielen Menschen Allergien auslöst. Milben sind so klein, dass sie nur unter einem Mikroskop gesehen werden können. Ein bloßes Absaugen von Betten [...] .../Auszug

weiterlesen »