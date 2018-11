gefunden bei ALLERGONEWS am 29.11.2018 um 02:00 Uhr

Mit einem neuen Index lässt sich das Allergiepotential in Stadtparks messen. Wird dieser Index bei der Bepflanzung berücksichtigt, können auch Menschen mit Pollenallergie ohne Probleme durch den Garten schreiten. Entwickelt haben den Index Wissenschaftlerinnen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Der Beitrag Hohes Allergiepotential in Landschaftsparks erschien zuerst auf ECARF. Lesen Sie weiter auf: Hohes Allergiepotential in [...] .../Auszug

