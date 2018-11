Gewichtszunahme durch Medikamente

gefunden bei ALLERGONEWS am 19.11.2018 um 16:00 Uhr

Eine Reihe von Erkrankungen ist durch Medikamente heilbar. Einige Medikamente können allerdings bei Patienten zu einer unerwünschten Gewichtszunahme führen, was die Betroffenen nicht selten dazu veranlasst, das betreffende Medikament wieder abzusetzen. Wissenschaftler stellten kürzlich in einer Übersichtsarbeit dar, welche Medikamente häufig zu einer Gewichtszunahme führen und was Patienten bei einer ungewollten Gewichtszunahme machen können. Die Studie [...] .../Auszug

weiterlesen »