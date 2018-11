gefunden bei ALLERGONEWS am 02.11.2018 um 02:00 Uhr

Waitrose is recalling its Waitrose Sweet Potato Fries 300g because they may contain wheat (gluten) and soya which are not mentioned on the label. Best before date of 3 November 2018. Lesen Sie weiter auf: Food Alert – Waitrose Sweet Potato Fries Recalled Quelle: Coeliac UK Titelbild/Grafik by Coeliac UK .../Auszug

weiterlesen »