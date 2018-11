gefunden bei ALLERGONEWS am 03.11.2018 um 02:01 Uhr

Baierbrunn (dpa/tmn) – Wenn ihre Eltern oder Geschwister Allergien haben, können Babys mit höherer Wahrscheinlichkeit Abwehrreaktionen entwickeln. In diesem Fall bekommen nicht gestillte Kinder am besten eine hypoallergene Säuglingsnahrung, die sogenannte HA-Milch. Lesen Sie weiter auf: Familie: Wann Babys keine HA-Milch mehr brauchen Quelle: Süddeutsche Zeitung | Allergie Titelbild/Grafik by Süddeutsche Zeitung .../Auszug

