gefunden bei ALLERGONEWS am 30.11.2018 um 17:00 Uhr

Experten der WHO sind alarmiert: Die aktuelle Ebola-Epidemie im Ost-Kongo ist inzwischen die zweitschwerste in der Geschichte. Über 400 Menschen sind infiziert. Lesen Sie weiter auf: Epidemie im Kongo: Zweitschwerster Ebola-Ausbruch der Geschichte Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

