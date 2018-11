gefunden bei ALLERGONEWS am 27.11.2018 um 02:00 Uhr

Coeliac UK is today meeting with the Rt Hon Michael Gove MP and DEFRA as part of a review of allergen labelling law in light of recent tragic incidents widely reported in the media, relating to information on allergens in food that is provided to consumers. Lesen Sie weiter auf: Discussing allergen labelling with DEFRA [...] .../Auszug

weiterlesen »