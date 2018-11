gefunden bei ALLERGONEWS am 05.11.2018 um 17:00 Uhr

Forscher befürchten, dass das Zika-Virus in Brasilien in Affen zirkulieren und so immer wieder Krankheitsausbrüche auslösen könnte. Lesen Sie weiter auf: Brasilien: Affen als Reservoir für Zika-Viren? Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

