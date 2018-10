gefunden bei ALLERGONEWS am 26.10.2018 um 04:07 Uhr

Bei Rauchern wird das Gen für einen Rezeptor, der an der Neubildung von Blutgefäßen sowie Entzündungsprozessen beteiligt ist, häufiger abgelesen als bei Nichtrauchern. Rauchen ist schädlich, das ist bekannt. Doch erst nach und nach wird klar, was genau der blaue Dunst in unserem Körper bewirkt. Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf [...] .../Auszug

