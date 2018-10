gefunden bei ALLERGONEWS am 15.10.2018 um 18:00 Uhr

Die Zahl der an West-Nil-Fieber erkrankten Menschen in Europa wächst. Die europäische Seuchenbehörde berichtet von über 100 neuen Fällen. Lesen Sie weiter auf: West-Nil-Fieber: Mehr als 100 neue Fälle in Europa Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

