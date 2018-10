gefunden bei ALLERGONEWS am 26.10.2018 um 18:00 Uhr

Polio eradizieren: So lautet das WHO-Ziel zum Weltpoliotag am Sonntag. Doch obwohl die Neuinfektionen seit dem ersten Weltpoliotag vor 30 Jahren massiv zurückgegangen sind, gibt es weiter Handlungsbedarf – selbst in Deutschland. Lesen Sie weiter auf: Weltpoliotag: Woran es bei der Polio-Ausrottung hakt Quelle: Ärzte Zeitung | Immunologie Titelbild/Grafik by Ärzte Zeitung Online .../Auszug

