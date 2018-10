Wahnsinnswoche 2018:43

gefunden bei Dr. med. Ewald Proll :: Arzt für Psychiatrie / Psychotherapie am 28.10.2018 um 13:33 Uhr

In dieser Woche 160 Patientenkontakte und 16 Terminausfälle. Bis auf Weiteres habe ich erst in 10-12 Wochen wieder Termine frei. Die Maus und die unsichtbare Krankheit. Themensendung über psychische Störungen im Kindesalter. Die Tage rief ein freundlicher Herr von der DRV Rheinland bei mir an und entschuldigte sich für die unbezahlten Rechnungen. Paradoxerweise führt nämlich die Optimierung von Geschäftsvorgängen durch Digitalisierung zu Verzögerungen bei der Bearbeitung, zusam

