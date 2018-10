gefunden bei ALLERGONEWS am 12.10.2018 um 11:22 Uhr

Neue Technologien lassen auch neue Untersuchungsmethoden zu. Seit 2017 können Ärzte in Deutschland eine Videosprechstunde auch abrechnen und manche Praxen bietet diese bereits an. Doch was kann die Telemedizin eigentlich für Menschen mit COPD tun? Dieser Frage sind Forscher aus Australien nachgegangen. Gerade in Australien könnte die Telemedizin dazu beitragen, die gesundheitliche Versorgung in entlegenen [...] .../Auszug

