gefunden bei ALLERGONEWS am 02.10.2018 um 18:00 Uhr

Patienten, die nach überstandener Sepsis aus der Klinik entlassen werden, tragen einige Wochen lang ein hohes Risiko für Herz- und Hirninfarkte. Am höchsten ist die Gefahr in der ersten Woche, so das Ergebnis einer Studie aus Taiwan. Lesen Sie weiter auf: Studie aus Taiwan: Nach überstandener Sepsis hohe Infarkt- und Insultgefahr Quelle: Ärzte Zeitung | [...] .../Auszug

