Online-Umfrage zu Verordnungsverhalten: Bitte teilnehmen!

gefunden bei ALLERGONEWS am 02.10.2018 um 09:59 Uhr

Bei der Behandlung von Schuppenflechte der Haut (Psoriasis) und Schuppenflechte der Gelenke (Psoriasis-Arthritis) stehen Ärztinnen und Ärzten zahlreiche innerlich wirkende (systemische) Medikamente, sogenannte Systemtherapeutika, zur Verfügung. Das Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen (IVDP) und das Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie (CVderm) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) führen eine wissenschaftliche Untersuch

weiterlesen »