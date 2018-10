gefunden bei ALLERGONEWS am 09.10.2018 um 12:01 Uhr

Einer neuen Studie zufolge werden viele COPD-Patienten in Deutschland medikamentös über- bzw. untertherapiert. Lesen Sie weiter auf: Neue Studie: COPD-Leitlinie in Deutschland auf dem Prüfstand Quelle: Leichter atmen Titelbild/Grafik by Leichter-atmen.de .../Auszug

weiterlesen »