Nationale VersorgungsLeitlinie Asthma aktualisiert

gefunden bei ALLERGONEWS am 12.10.2018 um 11:23 Uhr

Die grundlegend überarbeitete Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Asthma fasst den aktuellen Wissensstand für alle an der Versorgung Beteiligten zusammen. Zum Beispiel hat die früher verwendete Einteilung nach dem Schweregrad keinen Stellenwert mehr. Am 21. September wurde die überarbeitete Nationale VersorgungsLeitlinie (NVL) Asthma auf den Internetseiten des Ärztlichen Zentrums für Qualität in der Medizin (ÄZQ) publiziert. Dort [...] .../Auszug

weiterlesen »