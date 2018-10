Mindestens 20 Sekunden Einseifen – sorgt für Reduzierung des Infektionsrisikos

gefunden bei ALLERGONEWS am 15.10.2018 um 20:00 Uhr

Zum Welthändewaschtag (15.Okt.) weist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf die positive Wirkung der Handhygiene zum Schutz vor Infektionskrankheiten hin und veröffentlicht aktuelle Studienergebnisse. Die Ergebnisse zeigen Wissenslücken, was das Händewaschen in Alltagssituationen betrifft. So gaben zwar 96 Prozent der Befragten an, sich nach dem Besuch der Toilette immer oder fast immer die Hände [...] .../Auszug

weiterlesen »