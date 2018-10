gefunden bei ALLERGONEWS am 23.10.2018 um 05:57 Uhr

Hausstaubmilben verursachen unangenehme Beschwerden wie Asthmaanfälle oder Schnupfen bei den Betroffenen. Wie bei allen allergischen Dispositionen besteht die Grundtherapie bei der Hausstauballergie in der Vermeidung der Stoffe, die die jeweiligen Symptome verursachen. Die Hausstaubmilbe liebt Feuchtigkeit und Wärme, was sie sehr gut in der Matratze oder im Teppichbelag findet. Deshalb empfiehlt sich bei Hausstauballergie besonders [...] .../Auszug

