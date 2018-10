gefunden bei ALLERGONEWS am 13.10.2018 um 06:01 Uhr

Psoriatic arthritis can cause stiffness and pain in the spinal joints, but early diagnosis and treatment can prevent complications. Here, learn more about how psoriatic arthritis affects the spine. Lesen Sie weiter auf: How does psoriatic arthritis affect the spine? Quelle: Medical News Today | Psoriasis Titelbild/Grafik by Medical News Today | Healthline Media UK [...] .../Auszug

weiterlesen »