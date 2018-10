gefunden bei ALLERGONEWS am 10.10.2018 um 03:00 Uhr

Elderberry fruit is a traditional natural remedy for colds and flus. Some research backs up these claims, though more research is needed. In this article, we look at the possible health benefits and risks of medicinal elderberries. Lesen Sie weiter auf: Health benefits of elderberry Quelle: Medical News Today | Immune System / Vaccines Titelbild/Grafik [...] .../Auszug

weiterlesen »