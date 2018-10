gefunden bei ALLERGONEWS am 29.10.2018 um 16:00 Uhr

An Halloween ziehen viele kostümierte Kinder von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu sammeln. Oft ist unklar, welche Zutaten in den Naschereien enthalten sind. Für Kinder mit einer Lebensmittelallergie kann das gefährlich sein. Experten empfehlen daher, den Kindern an Halloween zwei Schalen anzubieten: Eine mit Süßigkeiten und eine mit nicht verzehrbaren Kleinigkeiten. Mehr Informationen zu [...] .../Auszug

