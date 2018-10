Haina holt den neuen Pokal!

gefunden bei Vitos Blog am 17.10.2018 um 08:00 Uhr

Fußballturnier von Vitos und LWV in Riedstadt Im September war es wieder soweit. Die Vitos Gesellschaften und der Landeswohlfahrtsverband Hessen kämpften auf dem Rasen in vielen spannenden Spielen um den Sieg. Gekickt, wurde dieses Jahr in Riedstadt. Mein Name ist Alexander Kessler. Meine Kollegen und ich traten für Vitos Herborn an. Wie wir uns geschlagen haben und wer den begehrten Pokal am Ende mit nach Hause nehmen durfte, möchte ich hier berichten. Bestens gestärkt für einen sportlic

weiterlesen »