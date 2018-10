Bock bloggt 5 | Mao, Iron und ich

gefunden bei magazin.hiv am 04.10.2018 um 12:38 Uhr

Im Rahmen eines Austauschprogramms für Nichtregierungsorganisationen zwischen China und der EU lernt unser Mitarbeiter Werner Bock vier Wochen lang die Arbeit einer chinesischen HIV-Organisation in Hefei kennen. Seine Erlebnisse schildert er in Bock bloggt. 7.400 Kilometer weiter, 15 Grad kälter. Ich bin zurück in Berlin. Pan hat es sich nicht nehmen lassen, mich um fünf Uhr morgens zum Flughafen zu bringen. In Gedanken bin ich immer noch in China. Meine letzte Reise dort führte mich nach P

weiterlesen »