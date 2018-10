gefunden bei ALLERGONEWS am 20.10.2018 um 03:45 Uhr

Haben Sie an Haselsträuchern auch schon Blütenstände entdeckt und sind als Pollenallergiker verunsichert? Wir können Sie beruhigen – das ist ganz normal. Haselsträucher legen die Blütenstände bereits im Herbst an und benötigen dann erst einen Kältereiz, damit sich die Blütenstände öffnen und die Pollen in die Luft abgegeben werden können. Und bei den aktuellen milden [...] .../Auszug

