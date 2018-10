Beschleunigung mit Vollbremsung

gefunden bei magazin.hiv am 01.10.2018 um 16:12 Uhr

Dolutegravir sollte gerade weltweit Standard in der First-Line-Therapie werden. Dann gab es Fehlbildungen durch Dolutegravir bei Neugeborenen. Ergebnis: Eine ethische Zwickmühle. Und die Forderung nach Selbstbestimmung. Von Katja Schraml Am 18. Mai 2018 gaben die WHO1 sowie die US-amerikanische und Europäische Zulassungsbehörden eine Warnung vor der Einnahme von Dolutegravir (DTG) durch Frauen im gebährfähigen Alter heraus. Kurz zuvor war in Botswana über Fehlbildungen bei vier Neugeborene

